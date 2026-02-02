L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato di tanti temi di casa viola, tra mercato e attualità.

Le parole di Galli

“Rugani? Un difensore in più va bene, ma qui il problema è che non si difende, il come si difendere. Vanoli parla di pressing, ma il lancio per Vergara l'ha fatto Meret. Vogliamo pressare anche il portiere? Ma in questa squadra chi difende? Hai due terzini che sono attaccanti, centrocampisti incursori… La Fiorentina non ha un'identità, è andata a scuola da tutti in questi mesi. Non abbiamo mai dominato tranne il primo tempo a Bologna".

Sul mercato

“I nuovi arrivi creano solo confusione. Ora nello spogliatoio i vecchi credono che la responsabilità di cosa verrà è dei nuovi. Io avrei tenuto tutti, avevamo le potenzialità per salvarsi. Magari lottando, ma la salvezza era alla portata. Poi si devono ambientare, è difficile in questa situazione”.