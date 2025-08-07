In inverno fu molto vicino alla Fiorentina, ora Man lascia l'Italia: il romeno giocherà in Olanda
La Fiorentina lo aveva cercato con insistenza nello scorso mercato invernale, poi le strategie offensive viola virarono su Zaniolo e Dennis Man restò al Parma, chiudendo la stagione senza brillare.
Farà la Champions
Il romeno classe ‘98 ora è ad un passo dalla cessione, e si trasferirà in Olanda, al PSV Eindhoven, con cui giocherà la Champions League.
La formula
Trasferimento a titolo definitivo per 8 milioni, con l’ala mancina che lascia l'Italia dopo oltre 4 anni con la maglia del Parma.
