L'ex allenatore di molte squadre di Serie A, Stefano Colantuono, è intervenuto su ReteSport per parlare del match di domenica prossima tra Roma e Fiorentina.

“La Fiorentina si complicata la vita”

“La Viola si è complicata fortemente la vita contro il Parma - ha detto Colantuono - che è un’ottima formazione ma questi 120 minuti si dovevano evitare. Sicuramente è un dispendio di energie ulteriori che Italiano non avrà gradito”.

“Bonaventura uomo chiave dei viola”

Poi ha aggiunto: "La Roma preparerà la partita per disinnescare le qualità della Fiorentina ma metterà in campo le sue qualità. Quella gigliata è una squadra che aggredisce molto alta, che porta tanti uomini nella metà campo avversaria. Conosco molto bene Bonaventura, l’ho allenato, è lui in questo momento la chiave tecnica dei viola. Concedono qualcosa alle spalle della linea difensiva“.