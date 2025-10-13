Brovarone: "Gudmundsson deve tornare ad essere il salvatore della patria. Comuzzo? Lui è questo qua..."

L'intermediario di mercato, Bernardo Brovarone, ha commentato a Radio Bruno la forma attuale della Fiorentina, alle prese con la tegola Moise Kean: “Avere Kean a Milano farebbe comodo, perché è una bestia. Con il Rapid Vienna invece va benissimo Piccoli. La Fiorentina con il Milan giocherà a specchio: 3-5-2. Davanti andrei tutta la vita con Gudmundsson e Piccoli. Secondo me all'islandese a Firenze manca quello che aveva a Genova: essere il salvatore della patria”.

“Ecco chi ci dovrebbe sempre stare in campo”

“Piccoli non mi fa impazzire. Sicuramente non è un bomber, i numeri parlano chiaro. Oltre alla forza, io da questo ragazzo non vedo altro. Come alternativa a Kean ci sta, ma se penso che possa fare il titolare nei prossimi anni ho tante perplessità. Fosse per me metterei in campo fino a fine campionato Fazzini, Fagioli e Nicolussi Caviglia”.

Infine su Comuzzo

“Forse è il giocatore che ho osservato di più nell'ultimo periodo. Secondo me lui è questo, non quello di prima. Aveva un grande rapporto con Palladino, lavorando molto sull'aspetto fisico, anche se poi è stato lo stesso a metterlo in panchina…”.