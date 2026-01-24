Pisacane: "La Fiorentina la metto appena sotto la Juve per organico, è stata allestita per la Champions. Doppi complimenti ai miei"

A Dazn il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane si sofferma anche molto sulla Fiorentina:

"Sono contento per i ragazzi perché hanno portato avanti il piano gara dal primo minuto, la classifica ci dice che era uno scontro diretto ma la realtà la conosciamo tutti. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra di grande qualità, dunque doppi complimenti ai ragazzi che hanno saputo soffrire. In più ci abbiamo messo dentro qualche giocata di pregevole fattura. Dobbiamo andare avanti su questa strada.

Poco possesso? Devo calarmi nella realtà del campionato. Quando ne abbiamo fatto di più non abbiamo portato via punti. Quando perdemmo a Genova, diceste che era una sconfitta bugiarda. Per me non è mai bugiardo quando si perde 3-0. Io la Fiorentina la vedo giusto un pelino sotto la Juve per organico, era stata allestita per le prime 4 a luglio, come disse Pioli. Vedo calciatori in uscita sostituiti da grandi calciatori per cui pensare di fare più di quanto stiamo facendo sarebbe da presuntuosi".