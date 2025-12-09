Almeno tre acquisti per dare la scossa: l'ex Atalanta nel mirino ma non solo. E attenzione ai big in uscita

I giorni che restano da qui al 2 gennaio saranno giorni importanti anche per capire chi può restare e chi può andarsene dalla Fiorentina.

Ritorno in Italia

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili In entrata uno dei nomi che rimbalza è quello di Jeremie Boga, classe '97, esterno d'attacco attualmente al Nizza. Gradirebbe tornare in Serie A dove è già stato dal 2018 al 2023 con Sassuolo e Atalanta ed è questo un fattore importante.

Sempre di moda

Per il centrocampo sono sempre di moda Eric Martel, classe 2002 del Colonia, e Tanner Tessmann ora al Lione. Quest'ultimo in particolare è stato un profilo seguito a lungo dai viola in passato, prima che si interrompessero bruscamente i contatti con gli agenti.

E dal Chelsea…

Fuori dal progetto del Chelsea, c'è Alex Disasi che è monitorato da diverse società in vista della sessione invernale e fra queste c'è la Fiorentina. Gli inglesi hanno aperto a offerte sia in prestito che a titolo definitivo però in questo caso punterebbero a incassare 25 milioni e per i viola la cifra ad ora è fuori portata.

Big in uscita?

Prima degli arrivi sono necessarie le partenze e non è escluso che ci possano essere delle riflessioni su alcuni big in uscita. Chi non rende o chi pensa di non essere funzionale al sacrificio per salvarsi, potrebbe pure lasciare Firenze. E' il concetto delle "scelte drastiche" annunciato dal direttore sportivo Roberto Goretti.