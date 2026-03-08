Corrado: "Ai punti con la Fiorentina avremmo meritato di più, come nel pugilato"

Un commento amaro da parte del patron del Pisa, Giovanni Corrado, dopo l'ennesima sconfitta in campionato, stavolta con la Juventus, e che ha tirato in ballo anche la partita con la Fiorentina:

"Qualcuno mi disse: 'Studia, poi magari farai il presidente'. Sapevamo che avremmo fatto un campionato di sacrificio, ma volevamo fare un percorso coi nostri principi. Già sapevamo che, anche in caso di retrocessione, avremmo voluto provare a costruire qualcosa per tornare su in fretta. Nelle ultime due partite abbiamo giocato meglio rispetto a quello che abbiamo conquistato. Se giocassimo a pugilato, con Fiorentina e Bologna avremmo meritato di più".