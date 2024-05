Tutti agli ordini di Italiano: Nessuna defezione nel cerchio viola. Mandragora e Nzola...

Allenamento di rifinitura per la Fiorentina all'interno del Viola Park. La formazione di Italiano sarà chiamata domani ad affrontare nella semifinale d'andata di Conference League il Club Brugge.

Presenti anche Nzola e Mandragora

E subito c'è una buona notizia da sottolineare per i gigliati: alla seduta odierna sono presenti tutti i giocatori, nessuna defezione. Presente anche Mandragora, già rientrato ieri dopo il leggero infortunio che gli ha costretto a saltare il match contro il Sassuolo. E presente pure Nzola che dovrebbe rientrare tra i convocati per il match di domani, dopo un periodo passato ai margini della squadra, ufficialmente per un affaticamento muscolare e per motivi personali non meglio specificati.

Il cerchio viola

Prima parte dell'allenamento trascorsa intorno al cerchio di centrocampo. E' qui che il tecnico ha radunato la squadra per svolgere l'attivazione.