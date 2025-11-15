Monti: "I giocatori si devono riconquistare l'amore dei tifosi. Vanoli? Ha un credito nei confronti della squadra"

Gianfranco Monti, noto speaker radiofonico e tifoso della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlando di Vanoli e del lavoro che dovrà fare sul gruppo squadra per rimettersi in carreggiata.

Sull'ambiente

“La Fiorentina ha veramente bisogno di guardare partita dopo partita, e non pensare col calendario in mano. Abbiamo perso anche col Lecce, bisogna andare una partita alla volta: domenica prossima hai l'occasione di affrontare una squadra forte, a maggior ragione è la Juventus, e i giocatori hanno l'obbligo di dare una sterzata e donare un po' di morale all'ambiente. Una prestazione d'orgoglio varrebbe doppio, sabato prossimo. Mi sento di dire che questi giocatori devono riconquistare la piazza, perché i tifosi sono a pezzi, ma sono talmente innamorati della squadra che adesso si meritano qualcosa in cambio”.

Su Vanoli

“Vanoli l'ho conosciuto tanto tempo fa, quando giocava nella Fiorentina, e già era un personaggio particolare: era più riservato degli altri, e mi è sempre piaciuto. Ora ha veramente un credito nei confronti dei giocatori, che hanno una chance importante perché devono dimostrare di meritarsi la maglia che vestono. Le manfrine sui social? Questi calciatori sono milionari, ma rimangono ragazzi, penso a Pongracic che mette mi piace alle dimissioni di Pioli. Ci sta che la giovane età ti faccia fare la caz*ata, basta che ci sia qualcuno che ti piglia per un orecchio e ti dica che sbagli”.