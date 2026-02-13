Il duo di talento Paz-Baturina è intoccabile. Dubbi su Morata, possibili cambiamenti in difesa: la situazione del Como verso la Fiorentina
Si avvicina sempre più Como-Fiorentina: tra meno di 24 ore la squadra viola scenderà in campo al Sinigaglia, dove l'anno scorso ha vinto ma adesso è in una situazione paradossalmente opposta. Ora sono i viola a dover lottare per la salvezza, con i lariani pienamente lanciati in zona europea.
Come arriva il Como a sfidare la Fiorentina?
Mister Cesc Fabregas deve ancora sciogliere qualche dubbio prima di definire la formazione di domani. Nonostante l'impegno in Coppa, lo spagnolo non vuole rinunciare ai fedelissimi: Perrone dovrà fare gli straordinari in mezzo al campo, così come l'intoccabile duo Nico Paz-Baturina alle spalle del centravanti.
Le sensazioni di Fabregas
C'è ancora qualche dubbio sulle condizioni di Alvaro Morata, favorito Douvikas per partire titolare. In difesa invece potrebbe riposare Jacobo Ramon, avvantaggiati Kempf e Diego Carlos. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.