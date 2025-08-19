Stavolta Beltran potrebbe davvero convincersi: il CSKA Mosca gli offre un ingaggio da top player

Due giorni per decidere se accettare o meno la corte del CSKA Mosca, con la Fiorentina già pronta a chiudere la trattativa. Come vi abbiamo raccontato Lucas Beltran si è preso del tempo e la speranza del club viola è che l'argentino possa convincersi a volare in Russia, considerando che Pioli l'ha escluso dal progetto tecnico e che il suo ingaggio al momento grava non poco sulle casse societarie.

Offerta importante

La novità di queste ore, riportata da Tuttosport, riguarda la cifre proposte dal CSKA Mosca. Quella del club russo è un'offerta davvero molto importante: 10-12 milioni alla Fiorentina, ma soprattutto un contratto quinquennale per 3 milioni netti a Beltran, che al momento a Firenze ne guadagna 1,6.