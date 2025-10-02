L'ex centrocampista viola Angelo Di Livio, oggi allenatore e commentatore tv, ha parlato aTuttoMercatoWeb.com, concentrandosi in particolare sulle difficoltà attuali della Fiorentina.

‘La testa dei giocatori viola ora va risanata’

"Per gli acquisti fatti e i giovani interessanti, pensavamo a un'altra partenza. Vedo una Fiorentina in confusione, secondo me fisicamente non stanno benissimo. Questa cosa mi preoccupa un po’. Per me Pioli resta la persona giusta. Non credo che i moduli siano importanti, è più la testa dei giocatori che in questo momento va risanata, ripulita. Si deve affidare a quella gente che gli dà più garanzie, senza guardare a nomi, cognomi o facce”.

‘La Fiorentina può giocarsi un posto in Europa League’

“Kean? Pensavo che con un partner vicino potesse essere ancora più cattivo, più bomber, e invece vedo che sta avendo delle difficoltà. Non saprei come risolvere il problema, io comunque mi fido molto di Pioli. Per me la Fiorentina è una squadra che può giocarsi un posto in Europa League e questi valori verranno fuori. Fagioli deve tirare fuori il suo potenziale. Firenze è una piazza in cui puoi emergere, per vari motivi, e caricarti. Lui potrebbe essere molto forte, ma è arrivato il momento del salto di qualità e ha tutto per farlo. Ai giovani direi di rubare con gli occhi ad un alieno come Modric. Lo direi a Fagioli: osservalo, che c'è tanto da imparare. Ha umiltà in tutto, non solo nelle giocate. Ed è veramente bello da vedere".