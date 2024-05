Il capitano del Club Brugge Hans Vanaken ha parlato ai canali del club belga nel post partita della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole sulla sfida: “Che peccato per quel terzo gol della Fiorentina. Dopo il cartellino rosso per Onyedika, ci siamo resi conto che era una questione di sopravvivenza. E per un po' sembrava ce la potessimo fare”

E ancora: “Il cartellino rosso per Onyedika era evitabile, perché in quel punto del campo non devi fare fallo in quel modo. Ora sarà importante fare una buona analisi di questa partita. Proprio come il Genk lo scorso fine settimana, la Fiorentina ci ha messo molta pressione, la maggior parte dei secondi palloni erano loro. Avrei preferito chiudere oggi con un pareggio per 2-2, al ritorno sarà una partita di rimonta contro un avversario sicuramente molto agguerrito. Le squadre italiane sono note per essere molto forti tatticamente, quindi si tratterà di riprendere il filo delle ultime settimane e giocare un calcio migliore anche noi”.