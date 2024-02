E Brekalo ritrovò la pace nella sua patria. Subito titolare con l'Hajduk a inseguire la vetta

Brekalo di nuovo a casa

Non ci è mancato ieri sera a Lecce Josip Brekalo, stufi ormai dopo tutte le chances che aveva fallito con la maglia della Fiorentina. Il croato, che ha lasciato nel mercato di gennaio in prestito, è tornato nella sua terra, la Croazia, da dove si era lanciato qualche anno fa prima di arrivare in Italia.

Subito dall'inizio

Oggi, nel match in trasferta contro l'Osijek, la chance subito da titolare, come esterno d'attacco di sinistra alle spalle di un altro ex viola. Nikola Kalinic, infatti, è tornato all'Hajduk di Spalato per aiutare la sua vecchia squadra a vincere il campionato dopo tanti anni. In testa, per il momento, c'è ancora il Rijeka di Fiume, ma ricordiamo che, in caso di successo per Brekalo del titolo, la Fiorentina ci guadagnerebbe altri 100mila euro dal suo prestito.