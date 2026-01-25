"La serata di Commisso: la Fiorentina lo ha omaggiato in tutto, tranne che nel risultato. Resta da salvare una stagione drammatica"
Federico Sala, giornalista di Dazn, ha commentato la sconfitta della Fiorentina per mano del Cagliari consumatasi ieri. Questo il suo pensiero.
Sul ricordo di Commisso
“Sicuramente è stata la serata del ricordo di Rocco Commisso, intrisa dalle tante lacrime di chi lo conosceva, ma anche di chi non ci aveva mai scambiato neanche una parola, come le tantissime persone presenti al Franchi ieri. L’intero settore giovanile con una rosa per ogni bambino o bambina, ragazzo o ragazza, che oggi può foraggiare il proprio sogno in uno dei centri sportivi più belli al mondo, grazie a lui”.
Sulla partita
“La Fiorentina lo ha omaggiato in tutto, tranne che nel risultato. Resta quel senso di responsabilità di salvare una stagione drammatica, ma che in questo 2026 dà delle vibes diverse, anche dopo una serata crepuscolare come quella di ieri, dove il palco se l’è preso un ragazzo di 20 anni (Palestra, ndr)”