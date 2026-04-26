La probabile formazione del Sassuolo: un dubbio per Grosso a centrocampo. Ecco la decisione su Grosso
M'Bala Nzola
Il Sassuolo si prepara a sfidare la Fiorentina nel lunch match di questa 34esima giornata di Serie A.
Le scelte di Grosso
Grosso deve fare a meno di Berardi, ancora squalificato. Il ballottaggio è aperto a centrocampo, dove Matic è leggermente in vantaggio su Lipani per una maglia da titolare. Davanti torna Pinamonti, solo panchina dall'inizio per l'ex viola Nzola.
La probabile formazione
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.
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