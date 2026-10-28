Testa a testa Aquile e Biscione, la Lupa riprende il suo cammino. La Viola soffre dietro

Questi sono gli animali dominanti nella giungla di Serie A, perché le Aquile e il Biscione sono al top nella classifica delle quote calcio e la Lupa non aspetta che un passo falso per tornare in vetta, con il Diavolo che cerca l’allungo e intanto mantiene il quarto posto. In campionato c’è la lotta a quattro tra Inter, Lazio, Roma e Milan che restano le uniche squadre a non aver subito nessuna sconfitta, mentre Napoli e Juventus continuano ad affondare. Ottima prova in queste prime gare anche per Frosinone e Cagliari, con il Como che sta tornando in alto ed è soltanto una delle curiosità del campionato di Serie A 2026/2027.

Miglior attacco e migliore difesa in questi primi 630 minuti di gioco

I Giallorossi guidati dal tecnico ex Atalanta stanno prendendo a morsi il campionato, sicuramente con la migliore difesa che ha subito soltanto 3 gol nelle prime 7 gare, ma anche con il secondo miglior attacco del campionato, che ha segnato 16 gol.

Il miglior reparto offensivo continua a essere quello del Biscione, con una media impeccabile di 3 gol per match e un totale di 21 reti in 7 gare: una tabellina del tre perfetta. Anche Lazio e Cagliari stanno facendo la loro fortuna con un reparto difensivo da paura, ma per i Casteddu pesano i 4 gol subiti nella sconfitta di Monza.

Viola, Venezia e Udinese le peggiori difese

Ed ecco la classifica al contrario, quella delle peggiori difese del campionato, con la Fiorentina e il Venezia che affondano negli inferi della zona retrocessione e l’Udinese che è a un passo dal disastro. Per la Viola, con la peggior difesa del campionato, sono 17 le reti subite, per Zebrette e Leoni Alati sono 16 le reti incassate fino a oggi.

Raimondo supera Malen nella classifica dei bomber

Il settimo gol di Raimondo arriva con una tripletta segnata nel 4 - 2 del Frosinone ai danni del Sassuolo e il calciatore Ciociaro supera Malen, che resta fermo a quota 6 reti in questa prima frazione di campionato. Il miglior assist man è Paulo Dybala con 4 assist, seguono Diouf e Schmid con 3 passaggi decisivi ai fini delle marcature rispettivamente per Inter e Frosinone.

Le statistiche delle favorite al trionfo in Serie A 2026/2027

Nel palinsesto Antepost le quote Serie A oscillano in una danza statistica che si muove al ritmo di vittorie, pareggi e sconfitte, con Inter e Roma che tengono botta, la Lazio che si insinua nella top 3 delle favorite e il Milan di Amorim che resta il quarto club più forte del campionato. Escono fuori dai giochi Napoli e Juventus, che si stanno dimostrando troppo pigre, mentre per Como, Cagliari e Frosinone resta aperto lo spiraglio della top 6 che conduce alle porte dei tornei UEFA.

Analizzando i valori delle quote, i campioni in carica Nerazzurri dominano il ranking statistico e si propongono come super favoriti alla vittoria del campionato. Nella settima giornata, il testa a testa è tutto tra il Biscione e le Aquile, con la Lupa che ha ripreso il cammino che conduce al top della classifica.