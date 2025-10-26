Kean: "Sta a noi tirare fuori le palle, Firenze merita tanto. Serve fare meglio, il rigore non pesava"

Il centravanti Moise Kean, autore del rigore del pareggio, è intervenuto a fine gara a DAZN.

“Serve tirare fuori le palle”

Kean ha commentato: “A spostare la stagione possiamo essere solo noi, sta a noi tirare fuori le palle. Ora proveremo a lavorare per fare meglio. Il rigore non pesava, i miei compagni mi hanno dato fiducia e io ho cercato di essere positivo”.

"A Milano contro l'Inter…"

E sulla prossima gara ha aggiunto: "Firenze merita tanto, i miei compagni meritano tanto, siamo un ottimo gruppo che può fare belle cose. Dobbiamo essere positivi in vista di Milano contro l'Inter".