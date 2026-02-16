Massimo Sabatini: "Che senso ha tenere tutti i ponteggi alla Torre di Maratona per cambiare solo il pennone? I lavori puntali? Vi dico"

In Consiglio Comunale a Firenze, il consigliere Massimo Sabatini ha controribattuto alla risposta dell'assessora allo sport Letizia Perini sul tema Franchi (LEGGI QUI LE PAROLE DI PERINI).

Sul cantiere

“Se avessimo iniziato a essere puntuali con i lavori già un anno e mezzo fa, magari oggi avremmo un cantiere al Franchi diverso. Le risposte dell'assessora Perini saranno da verificare puntualmente e lo farò".

Sul pennone della Torre di Maratona

"Qualcuno poi mi deve spiegare perché, per il solo cambio del pennone, si debbano tenere i ponteggi su tutta la Torre di Maratona. Costano i ponteggi eh, e nemmeno poco”.