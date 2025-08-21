UFFICIALE: Le strade della Fiorentina e di Josip Brekalo si separano. Il croato rescinde il contratto e si prepara ad una nuova avventura

La notizia era nell'aria ormai da qualche settimana, e quest'oggi è arrivata anche l'ufficialità. Arrivato a Firenze nel gennaio del 2023 non ha mai fatto breccia ne nel cuore dei tifosi ne nello scacchiere tattico dei vari allenatori che si sono succeduti, tanto che, rientrato in estate alla base dopo il prestito in Turchia, è sempre stato considerato un esubero dal neo tecnico gigliato Stefano Pioli.

Josip Brekalo e la Fiorentina si separano: i dettagli

Stiamo parlando dell'attaccante croato Josip Brekalo, che questo pomeriggio ha ufficializzato la sua separazione dalla Fiorentina. Secondo quanto comunicato dal club viola, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, è ufficiale la rescissione del contratto che legava il classe '98 a Firenze. Il giocatore molto probabilmente dovrebbe accasarsi al Real Oviedo, neo promossa in Liga spagnola.

Questa la nota ufficiale della Fiorentina:

“ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Josip Brekalo”.