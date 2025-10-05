La probabile formazione della Fiorentina: torna Nicolussi in mezzo e Kean davanti. Un dubbio a centrocampo per Pioli. In difesa...

La Fiorentina è pronta a tornare in campo al Franchi dopo la vittoria contro il Sigma Olomuc in Conference League. Arriva la Roma di Gasperini a Firenze, con i viola che cercano ancora i primi tre punti stagionali in Serie A.

Le scelte di Pioli

Pioli ripropone il 3-5-2. Ancora Pablo Marì favorito su Comuzzo, con Pongracic e Ranieri in difesa. In mezzo torna Nicolussi Caviglia con Mandragora e uno tra Ndour e Fazzini, con il primo in leggero vantaggio. Davanti ci sono Gudmundsson e Kean.

La probabile formazione

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi, Ndour (Fazzini), Gosens; Gudmundsson, Kean.