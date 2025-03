Ma tra i litiganti, non c'è Gudmundsson...

Kean è una sicurezza, ma con lui chi giocherà? C'è una lotta a due per una maglia da titolare in attacco nella partita che la Fiorentina giocherà contro il Panathinaikos e se la contendono Beltran e Zaniolo.

Una scelta questa che non sarà facilissima da prendere per Palladino. Il primo è in condizioni di forma migliori del secondo, che però non ci sarà in campionato contro il Napoli per squalifica e quindi potrebbe essere ‘spremuto’ ben bene in questa occasione.

Ma c'è un fatto che mette d'accordo tutti: Gudmundsson non rientra in questa lotta. Tutti i media danno l'islandese come sicuro partente dalla panchina; si è rivisto in campo venerdì scorso a sorpresa dopo la frattura al coccige rimediata contro il Como. Non ha molta autonomia e quindi viene penalizzato anche da questo fatto. Potrebbe essere una carta da giocare a partita in corso per la Fiorentina.