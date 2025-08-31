Il commento di Roberto Piccoli, alla sua prima ufficiale con la Fiorentina, arriva anche al media ufficiale viola:

"E’ stata una bella emozione esordire, squadra e tifoseria importante. Dovremo portare a casa dei bei risultati per rendere felici tutti, tra società e tifosi. Devo ancora trovare la giusta forma, ho segnato solo in Coppa Italia e poi sono rimasto fermo. Sono un giocatore che attacca molto di più la profondità, cercherò di essere più decisivo ed efficace. Potevo fare meglio nell’occasione che ho avuto, abbiamo fatto un po’ fatica nel palleggio ma troveremo la giusta sintonia con il tempo.

Secondo me c’era anche un mezzo fallo che poteva cambiare la partita, dove sono stato sbilanciato a tu per tu con il portiere. Però dovremo creare più occasioni così perché siamo due attaccanti fisici, questo verrà col tempo".