La Nazione: Viola d'assalto, pronto il sesto colpo
Sul QS de La Nazione si legge del mercato della Fiorentina e del benvenuto a Dragusin con la sua presentazione alla stampa.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Dragon…Ball. La saga di Radu”.
Pagina 4 e 5
A pagina 4 si legge: “Dragusin, la scelta, gli obiettivi. Radu, fatti e non parole: “Firenze giusta per me”. A pagina 5: “Viola d'assalto, pronto il sesto colpo. Oulai, conferme dal Trabzonspor. Raggiunto l'accordo con i viola. Ma il suo arrivo diventa un intrigo".
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