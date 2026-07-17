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La Nazione: Viola d'assalto, pronto il sesto colpo

Redazione /
La Nazione
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Sul QS de La Nazione si legge del mercato della Fiorentina e del benvenuto a Dragusin con la sua presentazione alla stampa. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Dragon…Ball. La saga di Radu”. 

Pagina 4 e 5

A pagina 4 si legge: “Dragusin, la scelta, gli obiettivi. Radu, fatti e non parole: “Firenze giusta per me”. A pagina 5: “Viola d'assalto, pronto il sesto colpo. Oulai, conferme dal Trabzonspor. Raggiunto l'accordo con i viola. Ma il suo arrivo diventa un intrigo". 

 

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