Nell'ultima puntata del podcast Numer1, condotto da Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, è stato affrontato il tema della situazione della Fiorentina, analizzata in avvicinamento a una partita delicata come quella contro la Juventus.

Cruciani e Zazzaroni sulle probabilità di salvezza

Cruciani ha commentato: “Quest'anno Fiorentina-Juventus avrà un altro sapore, anche se è sempre particolare come partita: già il giocare in uno stadio a metà la rende meno appetibile degli anni scorsi, poi la Fiorentina è pure ultima. Sarà una partita diversa dal solito. Anche per me ha il 50% di salvarsi, perché non è una squadra abituata a combattere e può entrare in un circolo vizioso”. Zazzaroni, invece, è il più ottimista dei tre: “La Fiorentina si salverà, Vanoli su queste situazioni qua non è male, se la cava. Comunque rischia non poco, a partire già dalla Juventus”.

Sabatini sulla gestione di Pioli

Anche Sabatini segue lo stesso filone: “La Fiorentina quest'anno rischia la Serie B: io resto allibito, perché comunque si parla di Pioli, uno che ha preso tre anni di contratto, 10 milioni di stipendio, e non ha voluto la buonuscita, sicuramente c'è un caso a Firenze”.