VIDEO FN - Inizia l'era Vanoli in casa Fiorentina: il nuovo allenatore gigliato è arrivato al Viola Park
Ieri sera la firma sulla risoluzione del contratto con il Torino, oggi quella con la Fiorentina. Inizia in questo venerdì di novembre l'era Vanoli a Firenze, con l'allenatore che è appena arrivato al Viola Park di Bagno a Ripoli.
Oggi la firma
Ad accoglierlo alcuni membri della dirigenza della Fiorentina. Il nuovo tecnico della Fiorentina firmerà un accordo annuale più opzione per un'altra stagione e già nelle prossime ore svolgerà il primo allenamento con la squadra di rientro da Magonza per la gara di Conference League.
L'arrivo
Ecco il video dell'arrivo di Fiorentinanews.com
