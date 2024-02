0 minuti e la rottura con la Fiorentina. Sabiri torna in campo dopo quattro mesi e la rinuncia forzata alla Coppa d’Africa

Nella sfida della Champions League asiatica tra Al-Fayha e Al-Nassr di ieri dopo un lunghissimo stop è tornato in campo il calciatore della Fiorentina Abdelhamid Sabiri. Il marocchino classe ’96, protagonista in estate di una vicenda a dir poco paradossale, ha giocato poco più di 30 minuti nella sconfitta casalinga della propria squadra, trafitta da una rete dell’immortale Cristiano Ronaldo su assist dell’ex interista Brozovic.

Ritorno in campo dopo quasi 4 mesi per il trequartista

Sabiri non scendeva in campo addirittura dal 28 ottobre scorso, ultima presenza prima di uno stop di quasi 4 mesi per problemi fisici che gli è costato anche la possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa con Amrabat e compagni. Dopo l’inevitabile taglio del ct Regragui, Sabiri lo si è visto soprattutto sui social, nella campagna pubblicitaria del proprio profumo ‘Jadid11’, prima del ritorno in campo ieri sera, annunciato con questa storia Instagram:

‘As is Back’ La storia Instagram del giocatore viola

Addio senza debutto e il diritto di riscatto dell’Al-Fayha

Un’operazione che non ha minimamente pagato per la Fiorentina, col maghrebino che ha lasciato Firenze in chiusura di mercato estivo, dopo un ambientamento complesso e aspettative diverse rispetto a quelle immaginate riguardo al ruolo nella squadra e nessun minuto. Sabiri resta di proprietà della Fiorentina, legato alla società di Commisso da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. L’Al-Fayha in estate avrà la possibilità di acquistare il calciatore per circa 3 milioni, dopo aver sborsato 100.000€ per il prestito. Assai difficile per lui immaginare un futuro viola, almeno al momento…