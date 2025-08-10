Un grande ex viola potrebbe essere l'alternativa a Comuzzo che sta cercando il Milan per la difesa

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a lavorare per sistemare la propria difesa dopo la cessione imminente di Malick Thiaw. Tra i profili monitorati come detto in precedenza ci sono Giovanni Leoni del Parma, Pietro Comuzzo della Fiorentina e Koni De Winter del Genoa, ma nelle ultime ore è riemerso anche un nome già noto ai radar rossoneri: l'ex viola Nikola Milenkovic.

Il Milan lo ha seguito anche in passato

L'ex centrale serbo della Fiorentina arriva da una grande stagione con il Nottingham Forest e rappresenta una garanzia per rendimento ed esperienza. Il Milan lo aveva già seguito in passato, ma l’operazione non si era concretizzata. Ora il suo nome torna di attualità, anche se la trattativa appare tutt’altro che semplice, sia per i costi sia per la centralità del giocatore nel progetto viola.

Tra Milenkovic e le altre alternative

Milenkovic resta una pista da tenere d’occhio per il Milan, specie se le alternative giovani dovessero rivelarsi troppo onerose o rischiose. Il club rossonero valuta e incrocia più opzioni, consapevole che la sostituzione di Thiaw dovrà essere all’altezza di un reparto che cerca maggiore solidità.