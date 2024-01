A Salerno sono sicuri: "Dia questa volta se ne andrà. La Fiorentina è ancora sulle sue tracce, ma non è la sola"

Secondo quanto riporta il sito tuttosalernitana.com, sul tavolo dei dirigenti del club campano sono arrivate quattro proposte per Boulayè Dia, attaccante senegalese da tempo sul piede d'addio.

Milan e Fiorentina sul giocatore, ma non solo

Le quattro proposte economiche ufficiali giunte alla Salernitana arriverebbero da Fiorentina e Milan in Italia, e da Eintracht Francoforte e West Ham all'estero. Secondo quanto scrive il sito, in casa granata la sensazione è che stavolta l'addio ci sarà davvero e che quella del 22 dicembre sia stata la sua ultima apparizione all'Arechi per lui.

Questa volta l'addio ci sarà. Le cifre…

Il giocatore infatti è attualmente infortunato, ma è stato comunque convocato dalla sua nazionale per la prossima Coppa d'Africa (tornerà disponibile a fine mese). C'è inoltre rassegnazione riguardo all'idea di incassare una cifra inferiore rispetto a quanto preventivato, più bassa della famosa clausola da 21 milioni valida fino al 15 gennaio. L'obiettivo è quello di salutarlo per circa 16 milioni, cifra secca, senza contropartite tecniche. Da capire adesso quanto la Fiorentina vorrà spingere sull'acceleratore per Dia, visto che Nzola rimarrà a Firenze e non andrà in Coppa d'Africa.