Un giovane difensore della Fiorentina in prestito pronto a cambiare casacca a gennaio, ma non categoria

Come raccolto dalla redazione di tuttoc.com, il difensore della Fiorentina Eduard Dutu classe 2001 è pronto al cambio di casacca a gennaio. Il giocatore di proprietà della Fiorentina ha giocato questi primi mesi della stagione con la maglia dell'Ancona in Serie C, collezionando 7 presenze.

A chiudere per lui ci sarebbe la Virtus Francavilla, altra società di Serie C che lo prenderebbe in prestito per il resto della stagione.