Ascari: "La priorità di Paratici deve essere la salvezza della Fiorentina. De Gea? Un leader riconosciuto"

Redazione

Il procuratore e grande conoscitore del calcio sudamericano e dell’est europeo Eugenio Ascari è stato ospite di Italia7 dove ha parlato della Fiorentina: “Quando un portiere come De Gea è un leader riconosciuto credo che possa essere una figura affidabile per i compagni. Un'alternativa sarebbe Gosens, ma è assente da molto tempo”.

Nato sotto l'ala di un big del calcio italiano

Paratici è nato sotto l'ala di Marotta, è stato l'artefice dei nove Scudetti di fila della Juventus. Poi l'arrivo di Cristiano Ronaldo destabilizzò tutto l'ambiente. Anche al Tottenham ha portato ottimi giocatori, è un uomo di spessore; rispetto a Giuntoli è un prospetto che si pone in continuità rispetto a Pradè”.

Quale sarà il suo obiettivo?

“Il suo progetto non dovrebbe subire interruzioni, con parecchi anni di contratto. La scelta mi pare azzeccata, salvare la categoria deve essere la sua priorità”.

