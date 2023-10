“Beltran largo? A me piace come giocatore perchè fa grande movimento ed è disponibile per la squadra. I rifornimenti per gli attaccanti però devono arrivare dentro l’area di rigore. Confido nell’impegno dell’argentino e nella sua volontà di rendersi protagonista, anche senza segnare ha fatto qualcosa di buono. Italiano sceglie sempre per i migliori equilibri della squadra, alcune situazioni noi non possiamo comprenderle. Anche a me piacerebbe vedere Beltran con Nzola e penso che possano farlo. Però deve esserne convinto l'allenatore. Non calcherei però più di tanto la mano sulla questione”.

“Gli inserimenti di Quarta sono situazioni ben studiate, un centrocampista gli prende sempre il posto quando si sgancia, ieri ho visto farlo a Duncan, ad esempio. Bene cercare il gol, ma un difensore però deve in primis far bene il difensore e difendere, poi se segna su calcio d’angolo ad esempio, tanto meglio. Anche a Udine è andata bene, in quel caso Bonaventura gli ha dato un pallone col contagiri. Dev’essere una situazione estemporanea”.

"Italiano ormai è abituato al turnover dopo la passata stagione, servirà accettare che il calcio di oggi è questo, ci sono calciatori che recuperano più velocemente e altri meno. Giocare poi col Napoli è un grande stimolo e darebbe certezze oltre che fare classifica".