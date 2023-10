L’ex portiere Nando Orsi commenterà la sfida tra la Fiorentina ed il Ferencvaros di giovedì prossimo e a Lady Radio ha commentato l’avvio di stagione gigliato.

Ecco le dichiarazioni dell’ex giocatore: “Al di là della prova con l’Inter la stagione della Fiorentina finora è più che positiva. Il terzo posto è meritato, per una serie di prestazioni buone. Ero in Belgio e la Fiorentina poteva vincere 3-4/1 a Genk ma poi ha pareggiato, finora la squadra ha più certezze che dubbi. Le rotazioni di Italiano stanno dando il loro effetto, manca forse un po’ la fase offensiva. Nzola ieri si è sbloccato, la squadra è centrata. C'è un calciatore un po' sottovalutato, come Arthur, sempre a disposizione del compagno per farsi dare palla. La squadra è meno sbilanciata in avanti coi difensori, più corta tra i reparti grazie anche all'equilibrio che dà il brasiliano ex Juventus".

Quindi aggiunge: “Martinez Quarta ha forse sempre avuto nel dna di inserirsi, è un ottimo difensore ma ogni tanto si addormenta. Quest’anno mi sembra che sia più attento. La squadra ha dei giocatori imprescindibili, come Gonzalez e Bonaventura, al momento troppo importanti, per manovra e imprevedibilità. Nzola in carriera è sempre stato più giocatore di manovra che goleador, Beltran si deve inserire. Ancora non capisco che tipo di giocatore sia, penso che in area di rigore possa dire la propria, fuori fatica maggiormente. Uno come l’argentino permette di far entrare maggiormente dentro i centrocampisti”.

E ancora: “Gonzalez è stato responsabilizzato, anche dalla maglia numero 10, che è storica. Ha avuto fiducia, i calciatori sembrano superuomini ma li devi conoscere, secondo me Gonzalez ha bisogno di sentirsi importante e Italiano l’ha capito. Ora sta ripagando, gli mancava un po’ di continuità. Lui deve giocare a destra, è nella zona di comfort. Il rinnovo di contratto e la fiducia della società è poi un altro segnale. Un 2004 che esordisce in Serie A come Kayode sta dimostrando personalità senza timori reverenziali. Un grande prospetto, la Fiorentina ha trovato una grande alternativa a Dodô, nella sfortuna dell'infortunio capitato al giocatore sudamericano".

“La Fiorentina non deve sottovalutare il Ferencvaros, squadra che fa tanti gol e che merita attenzione. Ha voglia di passare e ha un tecnico ‘italiano' di estrazione come Stankovic che ha rimesso a posto la squadra. Segna tanto e sta andando molto bene, è pericolosa in avanti soprattutto”.