Fiorentina contro Signa... a 100 anni di distanza: in programma un'amichevole al Viola Park

Proseguono le celebrazioni per 100 anni della Fiorentina, tramite la riedizione della partita che di fatto ha dato il via alla storia viola. Il primo avversario contro cui hanno giocato i gigliati è stato il Signa e, a 100 anni di distanza, lo sarà di nuovo.

Quando e dove si svolgerà il match

La sfida contro i gialloblù, che attualmente militano nel campionato di Eccellenza, andrà in scena domenica 27 settembre con calcio d'inizio alle ore 11.00. Lo scenario è il fiore all'occhiello costruito dalla società viola in questi anni, ovvero il Rocco B. Commisso Viola Park.

Come è andata 100 anni fa

L'amichevole in programma sarà un'occasione di festa per la Fiorentina, che si troverà di fronte la squadra che le ha procurato la prima delusione della sua storia. Il 20 settembre 1926, infatti, fu la compagine signese a prevalere sulla neonata società di Firenze con il punteggio di 2-1.