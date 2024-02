Un punto di riferimento sempre più in (prevedibile) bilico. Arthur non è una certezza, ma all’appello manca il suo sostituto

Migliorano, fortunatamente, le condizioni del centrocampista della Fiorentina Arthur Melo, che ha svolto l'ultimo allenamento (ieri) in gruppo insieme al resto della squadra. Gli ultimi suoi due mesi, tuttavia, sono stati caratterizzati da fastidi fisici e condizioni non impeccabili, che testimoniano le difficoltà risapute del brasiliano.

Non una certezza sul minutaggio

Che Arthur non fosse una certezza per quanto riguarda il rendimento garantito, dopo appena 13 minuti disputati nell'ultima intera stagione, è cosa nota. In casa Fiorentina, tuttavia, sembra mancare ancora il suo sostituto naturale. Le caratteristiche diverse di Maxime Lopez non si sposano con le restanti pedine del centrocampo, tantomeno l'altra coppia Mandragora-Duncan. Persiste qualche punto interrogativo sul funzionamento del reparto senza il numero 6.