Si riaccende la speranza per un titolarissimo di Italiano: torna in gruppo un centrocampista in vista della gara contro il Frosinone

Sembrava dover alzare nuovamente bandiera bianca in vista della partita contro il Frosinone Arthur Melo, centrocampista viola alle prese con noie muscolari che lo avevano tenuto fuori dalla gara contro il Lecce al Via del Mare.

Il brasiliano fino a ieri non era tornato ad allenarsi in gruppo, ma le cose sono cambiate quest'oggi, quando al Viola Park il regista viola ha svolto la sessione di allenamento in gruppo. Si riaccendono così le speranze di vederlo tra i convocati per la partita di domenica al Franchi. Lo riporta Radio Bruno