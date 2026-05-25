Romano: “Passi concreti della Fiorentina per Grosso. Il sogno viola per la panchina però è un altro”
Sul proprio profilo X, il giornalista Fabrizio Romano si è esposto con forza sul futuro della panchina della Fiorentina: Fabio Grosso appare il candidato sicuramente più caldo.
Grosso primo candidato
La Fiorentina, secondo quanto riferisce Romano, avrebbe formalmente mosso i primi passi per l’allenatore del Sassuolo, che è tenuto in forte considerazione dal ds viola Fabio Paratici.
Sogno Iraola
La dirigenza viola segue però anche Iraola, allenatore del Bournemouth, che viene definito il “sogno“ per la panchina viola.
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