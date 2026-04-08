Vanoli: "Il Palace sarà test per la nostra crescita. Kean si porta dietro il dolore alla tibia da tempo, abbiamo deciso che..."

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato alla vigilia dell'andata dei quarti di finale contro il Crystal Palace, presentando la delicata gara europea della squadra viola.

"Glasner ha portato organizzazione, è un allenatore che ha vinto anche in Germania. Il Palace gioca la Premier League, il campionato più forte al mondo, lontano dal nostro anche sul piano economico, il divario è enorme. Ai ragazzi ho detto che per noi dev'essere motivo di orgoglio per l'annata che stiamo passando, e dobbiamo giocarcela sapendo che arriviamo in un campo difficile. Lo stadio sarà pieno, e il Palace ha costruito i propri successi in casa, sarà un bellissimo test per la nostra crescita. Sono due gare però, quindi dovremo rimanere dentro la partita.

“Kean? Stamattina ci siamo incontrati e ha manifestato questo dolore, alla tibia si porta dietro un fastidio da tantissimo tempo. Lo stiamo gestendo e non ce la faceva, abbiamo deciso di farlo tornare per la partita con la Lazio”.