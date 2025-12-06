La controversia tattica su Fagioli: apprezzato in un ruolo ma schierato in un altro. E per Gud è ora di fare l'attaccante

In questo suo primo mese da allenatore viola, Paolo Vanoli ha cambiato di fatto le virgole, senza snaturare il poco e nulla che si era visto con Pioli. Ed ha resettato anche una certezza faticosamente acquisita nei primi mesi di stagione: il fatto che Fagioli non possa fare il regista della Fiorentina. Tecnicamente anche lui è rimasto affascinato dall'ex juventino, tanto da riproporlo nella stessa posizione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Fagioli oggi al Mapei ripartirà proprio da lì, nonostante anche per Vanoli sia più una mezzala di costruzione che un perno centrale. Chi invece dovrà cambiare decisamente registro è Gudmundsson, al quale il tecnico chiede di essere più attaccante di quanto visto finora, senza abbassarsi sulla linea mediana per cercare palloni.