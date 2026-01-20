​​

Ecco il prossimo impegno in Coppa Italia per la Fiorentina Primavera: Galloppa sfida Bigica

Dopo aver eliminato il Napoli, la Fiorentina Primavera giocherà i quarti di finale di Coppa Italia in casa del Sassuolo, sfidando i neroverdi dell'ex tecnico delle giovanili gigliate e calciatore della Fiorentina Emiliano Bigica.

Sfida al Sassuolo

L'appuntamento è previsto per mercoledì 11 febbraio, alle ore 14:00, allo stadio Ricci di Sassuolo. I viola puntano ad andare avanti in una competizione che li ha visti protagonisti pressoché sempre da molti anni a questa parte, con ben 5 coppe alzate nelle ultime 7 edizioni.

