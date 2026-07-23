La Gazzetta dello Sport: Ecco un'altra ala, arriva in prestito
Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo quest’oggi su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolone è: “Idea Fiorentina c’è Joao Mario”. E ancora: “Grosso, ecco un’altra ala Il portoghese in prestito”. Sommario: “Con la Juve, proprietaria del cartellino, si cerca la formula giusta, ma deve partire Dodo. Per l’attacco obiettivo Pinamonti se Kean va via”.
Rigore decisivo
Sulla partita di ieri invece c’è: “Gudmundsson segna su rigore Gubbio battuto”.
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