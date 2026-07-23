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I buoni rapporti con la Juventus e il benestare del giocatore: un nuovo arrivo pronto per la Fiorentina

Redazione /
Joao Mario
Joao Mario
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Al centro dell'interesse della Fiorentina c'è, anche, il nome di Joao Mario per il quale la Juventus ha aperto al prestito.

Buoni rapporti

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che c'é da trovare la formula giusta, però gli ottimi rapporti con i bianconeri e il benestare del giocatore potrebbero portare a una fumata bianca. 

Dodô in uscita

Il portoghese andrebbe a prendere il posto attualmente occupato da Dodô che era e rimane in uscita. 

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