I buoni rapporti con la Juventus e il benestare del giocatore: un nuovo arrivo pronto per la Fiorentina
Joao Mario
Al centro dell'interesse della Fiorentina c'è, anche, il nome di Joao Mario per il quale la Juventus ha aperto al prestito.
Buoni rapporti
Su La Gazzetta dello Sport di oggi si legge che c'é da trovare la formula giusta, però gli ottimi rapporti con i bianconeri e il benestare del giocatore potrebbero portare a una fumata bianca.
Dodô in uscita
Il portoghese andrebbe a prendere il posto attualmente occupato da Dodô che era e rimane in uscita.
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