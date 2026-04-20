Amoruso: "Paratici ha chiesto libertà sul mercato e la Fiorentina non avrà neanche il fair play. Dura però venderne 10-12"

Si va già sul futuro con Lorenzo Amoruso che a Rtv38 ha parlato del compito complicato di Paratici in vista della ricostruzione della Fiorentina:

"La situazione da cui partirà la Fiorentina il prossimo anno sarà forse migliore perché quantomeno non ci sarà il fair play finanziario e neanche l'impegno infrasettimanale. Paratici ha chiesto libertà per poter agire bene sul mercato, anche se non sarà facile: qualche prestito va riscattato per forza.

Con un grande direttore sportivo e senza i paletti del fair play però, la Fiorentina non può sbagliare. Non mi aspetto la Champions ma c'è tutto per organizzare per tempo una bella stagione. Serve una rifondazione ma al tempo stesso non sarà facile venderne 10-12".