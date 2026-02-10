Criscitiello: "Per me sarà lotta tra Fiorentina e Lecce per la salvezza fino alla fine". Viviano, invece, crede nei viola al 100%

Sul canale You Tube di Aura Sport hanno parlato i giornalisti Michele Criscitiello e Sandro Sabatini, insieme all'ex portiere viola e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano. Queste le loro parole sulle probabilità di salvezza della squadra di Vanoli.

Criscitiello

“Per me la lotta sarà Lecce-Fiorentina fino alla fine. La Fiorentina al di là della sfortuna doveva chiuderla contro il Torino. Stiamo parlando di partite che finiscono al 90esimo. Per me è una lotta a due con la Cremonese che torna a rischiare”.

Viviano

“Io sono sicuro che la Fiorentina si salva al 100%. La Fiorentina continua a fare punti e le altre rientrano nella lotta. E' un attimo che la Fiorentina faccia due vittoria di fila e che se ne tiri fuori. Il Genoa ne può perdere 5 di fila”.