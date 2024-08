Ranieri: "Siamo la Fiorentina, dobbiamo ambire a traguardi importanti. Mi legherò a questa maglia per altri quattro anni"

Alla vigilia del playoff d'andata di Conference League contro la Puskas Academy, il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sky Sport: “C'è una voglia di rivincita incredibile, perdere l'ennesima finale ci ha fatto malissimo. C'è una rabbia positiva, siamo pronti per giocare e fare bene. Domani affrontiamo una squadra che sa difendersi e colpire in contropiede. Non sottovalutiamo nessuno, ma dobbiamo assolutamente passare il turno”.

“Rinnoverò per quattro anni”

Poi ha aggiunto: “Mi trovo molto bene nella difesa a tre, spero di aiutare molto la squadra. Faremo del nostro meglio per raggiungere grandi traguardi. Rinnovo? Se il direttore non ci ripensa stanotte (ride, ndr) manca solo la firma. Mi legherò alla Fiorentina per altri 4 anni”.

“Siamo la Fiorentina e dobbiamo avere grandi ambizioni”

Infine: “Se giochi nella Fiorentina devi ambire a traguardi importanti. Abbiamo un grande spogliatoio e stiamo costruendo uno splendido gruppo. De Gea? E' un ragazzo eccezionale, si è integrato benissimo così come tutti i nuovi arrivati”.