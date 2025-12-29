Dragusin torna in campo dopo undici mesi di stop: "Sapevo che sarebbe stata lunga, ma non ho mai mollato"

Ieri, sotto gli occhi di Paratici, il Tottenham si è imposto per 0-1 sul Crystal Palace: il promesso futuro dirigente della Fiorentina ha visto i suoi dalla tribuna e, tra le tante notizie positive della serata, ne ha ricevuta un'altra che potrebbe accompagnarlo nella sua avventura a Firenze.

Undici mesi dopo

Infatti, a distanza di 11 mesi, è tornato in campo Radu Dragusin, difensore degli Spurs nonché nome caldo per il mercato invernale della Fiorentina. Il centrale romeno si era rotto il crociato lo scorso 30 gennaio e ieri, dopo quella che sembra un'eternità, è tornato ad assaggiare il campo subentrando all'85simo. Chissà che quella regolarità di minuti che tanto gli servirebbe non la possa trovare con la maglia viola addosso.

Il post di rientro

Rientro che il classe 2002 ha commentato così sui propri canali social: “Undici mesi fa, ho dovuto smettere di fare ciò che amo di più nel mondo. Sapevo che sarebbe stata lunga, ma non ho mai mollato, nonostante gli alti e i bassi. Sono stati undici mesi di lezione, sofferenza, belle giornate e qualcuna un po' meno. Ma questa è la vita. Undici mesi in cui sono dovuto migliorare giorno dopo giorno, anche se solo dell'1%. Ora sono finalmente tornato in campo, al fianco dei miei compagni e davanti ai nostri tifosi. Grazie a chiunque mi abbia supportato in questo periodo, ha significato molto per me”.