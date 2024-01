La Juventus e Kean riflettono sul futuro, la Fiorentina aspetta. Intanto emerge un dettaglio sulla possibile formula dell'affare

Sono ore di riflessione in casa Juventus sul futuro di Moise Kean. Come riporta calciomercato.com, sia la società viola sia l'entourage con il giocatore stanno pensando alle prossime mosse da fare per la crescita dell'attaccante classe 2000, che sta trovando poco spazio con Allegri (complice anche la crescita di profili come Yildiz).

Come vi avevamo anticipato ieri sera, le prime indicazioni parlerebbero di un Kean inizialmente non troppo convinto della soluzione Fiorentina e del suo progetto, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente.

L'obiettivo del ragazzo, infatti, è avere più continuità possibile per mettersi in mostra e puntare alla convocazione per l'Europeo con l'Italia. Un treno che Kean non vuole perdere. Per ora Fiorentina e Juve aspettano la decisione del giocatore, prima di entrare nei dettagli economici e di formula di questa operazione, partendo dalla base di un prestito con diritto di riscatto.

