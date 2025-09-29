Longhi: "Che senso ha un regolamento che punisce il mani della Juventus e non quello di Pongracic?"

Ancora polemiche arbitrali in questa quinta giornata di Serie A, con le voci e i commenti sulle decisioni dei direttori di gara che si sono rincorse fin da inizio stagione.

I due episodi

Questa volta è il giornalista Bruno Longhi a intervenire su un episodio simile accaduto in Verona-Juventus e in Pisa-Fiorentina, con il mani di Joao Mario da una parte e di Pongracic dall'altra.

Le parole di Longhi

"Mi chiedo se abbia senso logico un regolamento che punisce con il rigore la Juventus a Verona e giudica regolare il mani di Pongracic in Pisa-Fiorentina. Inutile prendersela con gli arbitri" ha scritto il giornalista sul proprio profilo X.