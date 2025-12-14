FOTO- E Kean si fa sibillino sui social... "Si comporteranno come se tu fossi difficile da gestire, perché non sei facile da prendere in giro"

Il bomber della Fiorentina Moise Kean ha avuto per anni la nomea di essere un calciatore difficile da gestire sia dentro che fuori dal campo. Arrivato a Firenze però le difficoltà caratteriali sembravano il passato per l'attaccante azzurro.

Difficoltà nello spogliatoio

La situazione in casa viola è complicatissima e questo certo non può fare bene alle dinamiche di gruppo. Più volte no è sembrato idilliaco il rapporto fra i giocatori viola. L'apice è stato toccato settimana scorsa, in una partita importante come quella al Sassuolo, Kean è stato protagonista di un alterco con Mandragora per un calcio di rigore.

La storia Instagram

Una foto sulla quale campeggia la scritta: “Le persone si comporteranno come se tu fossi difficile da gestire, solo perché non sei facile da prendere in giro”. Una frase che sembra una risposta diretta a chi critica Moise Kean per il suo comportamento. L'attaccante viola aveva evidentemente qualche sassolino da levarsi dalle scarpe…