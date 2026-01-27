La Fiorentina ha comunicato al Venezia l'interruzione del prestito di Nicolussi Caviglia
Foto: Vicario/Fiorenitinanews.com
Secondo quanto riporta il portale trivenetogoal.it, la Fiorentina avrebbe comunicato ufficialmente al Venezia l’interruzione del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni di Hans Nicolussi Caviglia.
Assente questa sera
Il centrocampista torna, dunque, al Venezia, ma è in procinto di partire nuovamente in direzione Parma e stasera non sarà convocato per il match contro il Como di Coppa Italia dei viola.
Nuova destinazione
Il Parma lo prenderà in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di 6 milioni di euro. Mancano ormai solo le firme alla conclusione dell'affare.
